La Municipalidad llevó adelante el miércoles 20 de mayo el inicio del Consejo Municipal de Seguridad, en cumplimiento de la Ordenanza N° 1730, encabezado por el Intendente Fernando Raitelli.

El mismo se llevó a cabo con el objetivo de generar un espacio de trabajo, diálogo y articulación institucional para abordar la situación actual en materia de seguridad en el distrito.

Del encuentro participaron el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, concejales de los distintos bloques, el secretario de Seguridad municipal, representantes de las fuerzas de seguridad, el área de Culto e instituciones convocadas.

Durante la jornada se compartieron distintas miradas, herramientas y estrategias orientadas a fortalecer las acciones de prevención, la coordinación entre áreas e instituciones y el trabajo conjunto para el cuidado de los vecinos y vecinas de Brandsen.

El Consejo Municipal de Seguridad busca consolidar una agenda de trabajo articulada entre el Estado, las fuerzas y la comunidad, promoviendo espacios de participación y construcción colectiva para seguir avanzando hacia un distrito más seguro para todos y todas.

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