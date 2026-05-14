Durante la madrugada de este jueves 14 de mayo, 2:30 de la madrugada sonaron las sirenas de los Bomberos Voluntarios. Consultados por InfoBrandsen nos contaron que se produjo un accidente sobre la Ruta 215, a la altura del kilómetro 52, pasando la zona del autódromo y Solfina.

Por causas que se intentan establecer, una camioneta sufrió un despiste y posterior colisión con un árbol, lo que motivó un importante operativo de emergencia en el lugar.

Hasta allí acudieron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y una ambulancia del SAME. Según la información recabada, los ocupantes del vehículo no serían oriundos de Brandsen.

Los dos ocupantes mayores de edad, fueron trasladados al Hospital Municipal Francisco Caram para recibir atención médica debido a las heridas sufridas en el accidente.

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