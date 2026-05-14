El intendente sanvicentino participó de una agenda de trabajo junto a jefes comunales y referentes de distintas ciudades del país, con el objetivo de intercambiar experiencias de gestión, consolidar la articulación entre municipios y conocer proyectos vinculados a la innovación, la producción y el desarrollo local.



La recorrida comenzó en la ciudad de Baradero, donde Mantegazza fue recibido por el intendente Esteban Sanzio. Allí compartieron una jornada de intercambio sobre políticas públicas y experiencias de gestión, fortaleciendo una agenda de trabajo común orientada al desarrollo de las comunidades y la planificación regional.



Posteriormente, el jefe comunal visitó la localidad santafesina de General Lagos junto a otros intendentes y referentes municipales. Durante la jornada recorrieron TecnoLagos, una iniciativa que integra educación, innovación y desarrollo productivo, consolidándose como un modelo de articulación para pensar ciudades con más tecnología y oportunidades para el futuro.



La agenda continuó en la ciudad de Pérez, Santa Fe, donde la comitiva visitó el Parque Industrial local y la planta de MAINCAL, destacando el potencial de la industria nacional y la importancia de promover políticas públicas que acompañen el crecimiento productivo y la generación de empleo.



Finalmente, Mantegazza participó del Encuentro de Gobiernos Locales 2026 en Rosario, Santa Fe, organizado por la Red de Innovación Local (RIL), que convoca a líderes del sector público, privado y de la sociedad civil en Argentina. Es una organización que impulsa el fortalecimiento de las gestiones municipales a través de la capacitación, el intercambio de experiencias y la construcción de redes de trabajo colaborativo entre ciudades de todo el país.



El encuentro reunió a reunió a más de 300 jefes comunales, equipos técnicos y referentes institucionales para debatir sobre innovación pública, transformación digital, planificación estratégica, desarrollo sostenible y modernización del Estado. Además, se compartieron herramientas y experiencias exitosas orientadas a construir gobiernos locales más eficientes, transparentes y cercanos a la comunidad.



“Estos encuentros nos permiten seguir construyendo vínculos entre municipios, compartir aprendizajes y fortalecer una mirada puesta en el futuro, con más articulación, innovación y oportunidades para nuestros vecinos”, expresó el jefe comunal.

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