La iniciativa está destinada quienes certifiquen más de 20 años de posesión del inmueble.

El Municipio de San Vicente, a través de la Casa Municipal de Tierras, continúa promoviendo políticas que permitan a las familias avanzar en la regularización dominial de sus hogares, brindando seguridad jurídica y la posibilidad de acceder a la escritura de sus viviendas.

La iniciativa está destinada a vecinos que acrediten más de 20 años de posesión del inmueble, ya sea por ocupación directa o por cesión de derechos, permitiendo iniciar el trámite correspondiente para obtener la titularidad de la propiedad.

Quienes deseen acceder al beneficio deberán presentar documentación vinculada al grupo familiar y al inmueble. Entre los requisitos se encuentran: DNI de todos los integrantes del hogar, constancia de CUIT o CUIL, partidas de matrimonio, divorcio o defunción según corresponda, una foto del frente de la vivienda y el boleto de compraventa o cesión de derechos.

Además, se solicitarán constancias de pago de servicios, tasas municipales o impuestos provinciales, facturas de compra de materiales o electrodomésticos que permitan acreditar la permanencia en el inmueble desde el año 2006 a la fecha, así como también los datos de dos testigos mayores de 40 años que puedan certificar la posesión de la propiedad.

El trámite también contempla la presentación de un informe de dominio actualizado y, en algunos casos, un plano de mensura que podrá requerirse durante el desarrollo del expediente.

La documentación debe presentarse en la Oficina de Tierras, ubicada en el Centro Comunal de Alejandro Korn, en la intersección de Av. Presidente Perón y Av. Mitre, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Además, se encuentra a disposición la línea de WhatsApp 2224-498256 para consultas y asesoramiento sobre el proceso de regularización dominial.

Con estas acciones, la Comuna de San Vicente “continúa fortaleciendo herramientas que brindan mayor tranquilidad y derechos a las familias, acompañando el crecimiento ordenado y el acceso a la vivienda en el distrito”.

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