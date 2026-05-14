Rompieron ventanas y robaron canillas. En tanto, los trabajos se demoran por el hallazgo de restos de construcción en el predio.

Continúan los trabajos en el predio de las 36 viviendas del barrio República. La Cooperativa de Agua Potable, en conjunto con el Municipio, llevan adelante el tendido de la red de agua y la conexión de los caños cloacales. Las tareas fueron retomadas luego de varios días de lluvia y tras la llegada de materiales necesarios para avanzar con la obra.

Sin embargo, durante el proceso surgieron nuevos inconvenientes que generan demoras. Según se informó, en la traza del zanjeo sobre la calle principal del complejo se encontraron restos de construcción de gran tamaño, presuntamente pertenecientes al antiguo obrador de la Ruta 215, lo que dificulta el avance de los trabajos.

Por otra parte, continúan registrándose hechos de vandalismo en algunas de las viviendas. Entre los daños detectados se encuentran roturas de ventanas y el robo de canillas de los patios lavadero. Actualmente, el predio no cuenta con un sereno permanente, sino con recorridas periódicas de patrulleros policiales encargados de la custodia del lugar.

Hasta el momento no existe una fecha confirmada para la entrega de las viviendas. Desde el Ejecutivo únicamente señalaron que la adjudicación se realizará mediante un sorteo ante escribano público. La falta de planificación correcta de la obra desde sus inicios puso en evidencia las falencias y atrasos en la entrega de estas.

Por Juan Franco – InfoBrandsen

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp