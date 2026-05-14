Este domingo habrá feria de artesanos y emprendedores en Oliden

El próximo 17, la localidad será sede de un evento que reunirá feria, gastronomía y fútbol en el predio de la Estación.

La comunidad de Oliden será sede de una Feria de Artesanos el próximo domingo 17 con una propuesta para toda la familia. La actividad se desarrollará de 11 a 17 en el predio de la estación de ferrocarril.

El evento contará con una Feria de Artesanos y Emprendedores, donde vecinos y productores podrán exhibir y comercializar sus trabajos, ofreciendo una amplia variedad de artículos y productos elaborados de manera local.

Además, durante la jornada se llevará adelante un campeonato de fútbol 7, entre equipos de la zona -la inscripción ya está cerrada-. La propuesta también incluirá servicio de buffet y parrilla para quienes se acerquen a disfrutar del día.

La iniciativa es impulsada con el acompañamiento del Municipio de Brandsen y busca seguir promoviendo espacios de integración, recreación y apoyo a los emprendedores locales.

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