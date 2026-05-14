Continúan las tareas de reparación de pavimento, limpieza de desagües y conexión a la red de agua potable en las viviendas del barrio República.

El municipio continúa llevando adelante trabajos de mantenimiento y mejoras en distintos sectores del Distrito, con intervenciones orientadas a optimizar la infraestructura urbana y los servicios esenciales.

Las tareas de reparación de pavimento se realizaron sobre calle Pueyrredón y también en la intersección de Las Heras y Rivadavia, donde se trabajó sobre rajaduras y separaciones de la calzada, consideradas una de las principales causas del deterioro del pavimento y la posterior aparición de baches.

En paralelo, se desarrollan trabajos de limpieza y desobstrucción de tubos y cruces de calle en diferentes puntos de la Ciudad. Estas acciones -destacaron desde la Comuna- buscan mejorar el escurrimiento del agua y acompañar el mantenimiento general de los desagües, especialmente ante las lluvias y el desgaste propio del sistema.

Además, avanzan las obras de conexión a la red de agua potable en las 36 viviendas del barrio República, “una intervención que permitirá garantizar el acceso a un servicio esencial para las futuras familias que habitarán el complejo habitacional”.

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