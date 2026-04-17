Oferta laboral en Brandsen: Analista de Laboratorio

Por
InfoBrandsen
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Empresa local se encuentra en la búsqueda de personal con experiencia e ímpetu de desarrollo dentro de la industria.

En BRAND AGRO nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Laboratorio para incorporarse a nuestro equipo de laboratorio.

REQUISITOS:

  • Formación técnica en Química.
  • Experiencia mínima de 1 años en posiciones similares.
  • Experiencia en ensayos fisicoquímicos (deseable, no excluyente)
  • Buen manejo de herramientas básicas de laboratorio.
  • Perfil proactivo, con buena predisposición y compromiso.
  • Capacidad de trabajo en equipo.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES:

  • Realizar ensayos fisicoquímicos sobre materias primas y productos terminados.
  • Registrar y analizar resultados de laboratorio.
  • Colaborar con el control de calidad de los procesos productivos.
  • Mantener el orden, limpieza y cumplimiento de normas de seguridad e higiene en el laboratorio.
  • Participar en tareas generales del área según necesidad.

VALORAMOS:

  • Ganas de aprender y desarrollarse en la industria.
  • Responsabilidad y atención al detalle.
  • Actitud colaborativa.

OFRECEMOS:

  • • Incorporación a una empresa en crecimiento.
  • • Horario: lunes a viernes de 08 a 17 hs; presencial.
  • • Buen clima laboral.
  • • Posibilidades de desarrollo profesional.

Interesados, enviar CV al mail: rrhh@sigma-agro.com

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