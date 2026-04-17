Oferta laboral en Brandsen: Analista de Laboratorio

Empresa local se encuentra en la búsqueda de personal con experiencia e ímpetu de desarrollo dentro de la industria.
En BRAND AGRO nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Laboratorio para incorporarse a nuestro equipo de laboratorio.
REQUISITOS:
- Formación técnica en Química.
- Experiencia mínima de 1 años en posiciones similares.
- Experiencia en ensayos fisicoquímicos (deseable, no excluyente)
- Buen manejo de herramientas básicas de laboratorio.
- Perfil proactivo, con buena predisposición y compromiso.
- Capacidad de trabajo en equipo.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES:
- Realizar ensayos fisicoquímicos sobre materias primas y productos terminados.
- Registrar y analizar resultados de laboratorio.
- Colaborar con el control de calidad de los procesos productivos.
- Mantener el orden, limpieza y cumplimiento de normas de seguridad e higiene en el laboratorio.
- Participar en tareas generales del área según necesidad.
VALORAMOS:
- Ganas de aprender y desarrollarse en la industria.
- Responsabilidad y atención al detalle.
- Actitud colaborativa.
OFRECEMOS:
- • Incorporación a una empresa en crecimiento.
- • Horario: lunes a viernes de 08 a 17 hs; presencial.
- • Buen clima laboral.
- • Posibilidades de desarrollo profesional.
Interesados, enviar CV al mail: rrhh@sigma-agro.com
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