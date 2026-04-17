Oferta laboral en Brandsen: Analista de Laboratorio

Empresa local se encuentra en la búsqueda de personal con experiencia e ímpetu de desarrollo dentro de la industria.

En BRAND AGRO nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Laboratorio para incorporarse a nuestro equipo de laboratorio.

REQUISITOS:

Formación técnica en Química.

Experiencia mínima de 1 años en posiciones similares.

Experiencia en ensayos fisicoquímicos (deseable, no excluyente)

Buen manejo de herramientas básicas de laboratorio.

Perfil proactivo, con buena predisposición y compromiso.

Capacidad de trabajo en equipo.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES:

Realizar ensayos fisicoquímicos sobre materias primas y productos terminados.

Registrar y analizar resultados de laboratorio.

Colaborar con el control de calidad de los procesos productivos.

Mantener el orden, limpieza y cumplimiento de normas de seguridad e higiene en el laboratorio.

Participar en tareas generales del área según necesidad.

VALORAMOS:

Ganas de aprender y desarrollarse en la industria.

Responsabilidad y atención al detalle.

Actitud colaborativa.

OFRECEMOS:

• Incorporación a una empresa en crecimiento.

• Horario: lunes a viernes de 08 a 17 hs; presencial.

• Buen clima laboral.

• Posibilidades de desarrollo profesional.

Interesados, enviar CV al mail: rrhh@sigma-agro.com

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