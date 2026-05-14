Desde las 17 habrá shows de bandas en vivo, el paseo de artesanos y una variada oferta gastronómica.
Luego de su reprogramación por las condiciones climáticas, este domingo 17 de mayo se llevará adelante una nueva edición de ArteRock en la Plaza Hipólito Yrigoyen.
La jornada comenzará a las 17 y contará con música en vivo, paseo de artesanos y propuestas gastronómicas para disfrutar en familia y acompañar el talento local.
En esta edición se presentarán las bandas:
- Goals
- Coronel Brock
- Matarata
- Trastor
- Los Toy
- Transeúntes en Transe
- Los Perros de la Chapelle
