Fernando Chiclana publicó en redes sociales que debe operarse de urgencia debido a que identificaron un tumor en su cabeza. El valor de la cirugía y los gastos médicos pertinentes es de $5.000.000 y debido al costo elevado es complejo reunir el dinero.
Por este motivo realizará una rifa por el Día del Padre, que se sorteará el 19 de junio y se sortearán tres grandes premios:
- 1° PREMIO: Play Station 5.
- 2° PREMIO: un lechón de 15 kg.
- 3° PREMIO: Fernet + 2 CocaCola.
El valor de cada número es de $10.000, y es una forma de aportar a un integrante de nuestra comunidad: «Estoy acudiendo a la ayuda de quienes puedan colaborar, ya sea comprando un número o compartiendo la rifa. De corazón, cualquier ayuda suma muchísimo. Muchas Gracias» finalizó el posteo.
Si querés comprar un número y ser parte de esta rifa solidaria debés contactarte con Fernando al (2223)52-4533.
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