Lautaro tiene dos años y padece hipoacusia bilateral al igual que su mamá, María del Carmen Villán. Actualmente hay una opción para resolver este problema, pero la obra social no da respuestas rápidas y los costos son elevados.

Hoy se comunicaron con InfoBrandsen para visibilizar este pedido solidario para que Lautaro pueda escuchar. Los trámites con la obra social fueron iniciados, pero los tiempos son largos y él necesita una solución rápida.

El dinero recaudado será destinado a comprar los audífonos recomendados, unos WIDEX Moment MBB3D BTE. Éstos tienen un valor de $940.000 cada uno; y a eso se le suma el costo de los moldes para realizar los audífonos.

Si bien los están ayudando a la familia a pagar los gastos médicos y los estudios, eso no alcanza ya que el total a recaudar es de $2.000.000. Quienes quieran sumarse para ayudar a Lautaro, podrán hacerlo con los datos que les dejamos a continuación.

Sumate para que Lautaro pueda escuchar ALIAS: LAUTAROESCUCHA Datos de la Cuenta Adriana Nidia Suarez – Mercado Pago

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