Se desarrolló un nuevo encuentro del programa «Organizadas y en Red» con el objetivo de generar mayores oportunidades y potenciar el trabajo de las mujeres de nuestra comunidad.

Se llevó adelante una nueva jornada de capacitación destinada a trabajadoras del Food Truck del proyecto Conexas y a mujeres que llevan adelante emprendimientos productivos, en el marco del programa “Organizadas y en Red”, impulsado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la PBA. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Club Social.

“Organizadas y en Red” es una propuesta que busca fortalecer la autonomía económica de mujeres y diversidades a través de espacios de formación, acompañamiento e intercambio de experiencias. El programa promueve la construcción de redes comunitarias y de trabajo, brindando herramientas para potenciar emprendimientos, fortalecer la organización colectiva y generar mayores oportunidades de desarrollo económico.

En este marco, la capacitación estuvo orientada a acompañar y fortalecer el trabajo que llevan adelante las emprendedoras locales, generando un espacio de aprendizaje y articulación entre quienes desarrollan actividades productivas en el Distrito.

La actividad fue llevada adelante por la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Abordaje de Políticas de Género del Municipio de Brandsen, y contó con el acompañamiento de la Dirección Regional Capital, representada por la directora regional Pierina Colabianchi.

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