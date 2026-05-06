Automovilistas registraron una extraña columna descendiendo desde las nubes en medio de la tormenta.

Foto publicada por Not1ciasLasFlores

En medio del fuerte temporal que afectó este miércoles a gran parte de la región, una impactante formación meteorológica captó la atención de quienes transitaban por la Ruta Nacional 3, a la altura de Las Flores. El fenómeno fue registrado por automovilistas que circulaban por la zona y rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales.

Las imágenes muestran una especie de columna que desciende desde las nubes en plena tormenta, generando preocupación entre los testigos. Muchos de ellos señalaron que podría tratarse de un tornado, debido a la forma y al contexto climático en el que se produjo el episodio.

Hasta el momento, no hubo información oficial que confirme de qué tipo de fenómeno se trató. Sin embargo, especialistas no descartan que pueda haber sido una nube embudo, una formación similar a un tornado pero que no necesariamente llega a tocar el suelo.

El registro fue realizado mientras se desarrollaban intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento y actividad eléctrica en distintos sectores de la región, condiciones que complicaron la circulación y obligaron a extremar las precauciones.

Ante este tipo de eventos meteorológicos, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, conducir con suma cautela y mantenerse informado a través de los canales oficiales para seguir la evolución del clima.

FUENTE: Not1ciasLasFlores.

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