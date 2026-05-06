Mariano,un vecino de nuestra ciudad, se comunicó con InfoBrandsen para contarnos que un cable comenzó a fallar detrás del feedlot. Tras ver la situación, se comunicó con los Bomberos Voluntarios de la localidad.

En ese momento se encontraba esperando el transporte para dirigirse al trabajo pero decidió moverse de allí debido al riesgo que implicaban los chispazos del mismo cable.

Minutos después se acercó la Policía Comunal al lugar, seguida del personal de la Cooperativa de Electrificación y los Bomberos Voluntarios, para analizar la situación y trabajar en conjunto.

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