Refuerzo de obras viales e hidráulicas en el distrito

El Municipio de San Vicente, a través de la secretaria de Servicios Públicos, continúa desarrollando trabajos de infraestructura y mantenimiento urbano en diferentes barrios y arterias principales, con el objetivo de mejorar la circulación, el escurrimiento del agua y la calidad de vida de vecinos y vecinas.



En el marco de la obra hídrica, se están ejecutando tareas de limpieza y reconstrucción de cámaras de inspección, fundamentales para garantizar un adecuado drenaje y prevenir anegamientos.



Estos trabajos se llevan adelante en calles como Larrea y Comahue en San Vicente, al igual que en la Avenida Presidente Perón, donde además se realizan zanjeo y colocación de caños de hormigón para optimizar el sistema pluvial.



Por otra parte, continúan las tareas de bacheo y reparación sobre la Avenida Presidente Perón, una de las principales arterias del distrito, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y los accesos.



En la misma línea, se desarrollan trabajos de sellado de juntas con brea en la calle Matheu en San Vicente, lo que permite reducir la formación de baches, evitar filtraciones de agua y prolongar la vida útil del pavimento.



Asimismo, en el barrio El Pilar se avanza con tareas de consolidado sobre la calle Lisandro de la Torre, mejorando la accesibilidad y conectividad en uno de los ingresos más importantes de la zona.



Estas intervenciones forman parte de un plan integral de obras públicas que busca dar respuestas concretas a las demandas de la comunidad, fortaleciendo la infraestructura urbana y acompañando el crecimiento de San Vicente.

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