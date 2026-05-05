El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, encabezó el encuentro de una nueva distribución de calefactores destinados a instituciones, en el marco de un trabajo articulado con el Consejo Escolar y autoridades provinciales.

Estas acciones se llevan a cabo para mejorar las condiciones de estudio anticipando a la época de frío.



El acto se realizó en el Salón Gaetani del Palacio Municipal, donde participaron integrantes del Consejo Escolar y equipos de educación que acompañaron la entrega de un total de 45 equipos destinados a 30 establecimientos de distintos niveles y modalidades. La inversión fue de 25 millones de pesos, un hecho relevante a destacar.



Los calefactores serán entregados a los jardines de infantes N° 902, 903, 904, 907, 909, 910, 911, 912 y 913. También en las escuelas primarias N° 1, 4, 5, 8, 12, 15, 16, 22, 23, 27 y 29. En el nivel secundario, recibirán los equipos las escuelas N° 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 y 13. Además, se incluirán el Centro de Formación Laboral N° 401 “Saúl Ubaldini” y el Instituto Superior de Formación Docente N° 99 “Almafuerte”.



Durante la jornada, se destacó la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura escolar, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo de las clases, especialmente en épocas de bajas temperaturas. Los nuevos equipos permitirán avanzar en la reposición y mejora de los sistemas de calefacción en las escuelas, asegurando su correcto funcionamiento.



“Seguimos trabajando en conjunto para mejorar las condiciones de nuestras escuelas y acompañar a cada comunidad educativa. Queremos que los estudiantes, tanto niños como jóvenes, tengan un espacio cómodo y adecuado, ya que pasan muchas horas allí y es como su segundo hogar”, expresó el jefe comunal.



Esta iniciativa forma parte de una política sostenida orientada a fortalecer la educación pública, priorizando el bienestar de estudiantes, docentes y auxiliares en todo el distrito.

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