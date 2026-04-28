Según informó el medio InfoFlash, un grave episodio de violencia y presunta usurpación ocurrió en la localidad de Domselaar, donde una mujer denunció haber sido víctima de un hecho estremecedor dentro de su propia vivienda.

De acuerdo al relato, todo sucedió durante la madrugada del 24 de abril de 2026, alrededor de las 04:30, cuando al menos seis hombres ingresaron al domicilio haciéndose pasar por personal policial, simulando un allanamiento.

Siempre según la denuncia, los individuos irrumpieron por la fuerza, redujeron a los presentes —incluidos menores de edad— y sometieron a la familia a una situación de extrema violencia. La mujer aseguró que tanto ella como sus hijos fueron amenazados, golpeados y encañonados con armas de fuego mientras los agresores tomaban el control de la vivienda.

La víctima también indicó que los atacantes actuaron de manera organizada y que uno de ellos sería una persona con la que mantenía conflictos previos.

Tras el hecho, la familia fue expulsada de su propia casa y los agresores se habrían quedado tanto con el inmueble como con sus pertenencias.

La causa fue caratulada como “usurpación de inmueble, privación ilegal de la libertad y amenazas”, y actualmente se encuentra bajo investigación judicial.

Un dato que profundiza la conmoción

Horas después del hecho, la mujer denunció una situación que generó aún más indignación: uno de sus caballos apareció muerto al día siguiente de la usurpación.

Según explicó, no se trataba de un animal cualquiera, sino que era utilizado en terapias asistidas con niños con Trastorno del Espectro Autista.

Este episodio no formó parte de la denuncia inicial, pero fue señalado posteriormente por la propia víctima.

Hoy, la mujer asegura vivir con miedo, sin haber podido recuperar su vivienda y con el temor de que la situación continúe.

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