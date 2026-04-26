Durante la madrugada de este domingo, alrededor de la 01:35, InfoBrandsen dio cuenta de la activación de las sirenas de los Bomberos Voluntarios, que finalmente respondían a un incendio vehicular.

El hecho ocurrió en calle Sáenz Peña, esquina Magdalena de Fait, donde por motivos que aún se desconocen, un vehículo comenzó a incendiarse.

Según la información recabada, un vecino que pasaba por el lugar advirtió la presencia de humo en el interior del rodado y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, con la unidad N°14, junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes asistieron en el operativo.

Hasta el momento, no se informaron las causas que originaron el incendio.

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