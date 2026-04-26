Vecinos del Cuartel VI de Brandsen se comunicaron con InfoBrandsen para manifestar su preocupación por distintas situaciones que, aseguran, vienen ocurriendo desde hace meses en la zona sin respuestas concretas.

Según relataron, el pasado viernes un camión ingresó por calle La Básela transportando ramas producto de una poda, y terminó arrojando toda la carga sobre la vía pública, frente al lote de un vecino. De acuerdo a lo expresado, el vehículo no contaba con identificación visible, lo que dificulta cualquier tipo de reclamo o control.

Pero el malestar no termina ahí. Los vecinos denuncian también la falta de presencia policial en la zona, señalando que “hace varios meses no se ven patrulleros recorriendo en ningún horario”.

En ese contexto, aseguran que se repiten hechos de caza ilegal, con personas que ingresan a propiedades privadas, cruzan alambrados y capturan animales silvestres como nutrias, liebres y otras especies. Incluso, mencionan el uso de elementos como palas, palos y gomeras, y advierten daños en luminarias que fueron colocadas por los propios vecinos.

Además, remarcan que estas prácticas se estarían realizando en cercanías de un arroyo protegido por normativa municipal, lo que agrava la situación. En la documentación aportada, se señala que la ordenanza local prohíbe expresamente la caza de fauna silvestre en el distrito, así como ciertas actividades en cursos de agua.

Otro punto que genera preocupación es la falta de respuesta ante llamados de emergencia. Según indicaron, en reiteradas ocasiones se comunicaron al 911 sin obtener intervención, y tampoco habrían tenido respuestas desde la dependencia policial correspondiente, pese a la existencia de un destacamento en la zona del kilómetro 52.

Los vecinos piden mayor presencia, controles efectivos y acciones concretas para frenar estas situaciones que —afirman— afectan la convivencia, el ambiente y la seguridad en el Cuartel VI.

Encontralo en InfoBrandsen Todo lo que buscás está en nuestras Guías Interactivas 🩺 GUÍA DE PROFESIONALES 🛍️ GUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp