Semanario Tribuna – Tapa 25 de abril de 2026

Ya se encuentra disponible la edición n° 3084 del semanario local, y podés adquirirla en todos los kioscos de la ciudad. A continuación, los temas de tapa desarrollados.

La tosca que armó la rosca

Se presentaron dos dictámenes, uno por mayoría -UCR y LLA- y otro por minoría, iniciativa de origen elevada por el Ejecutivo local. La diferencia fundamental radica en que, el documento del oficialismo contemplaba una cantera municipal y el nuevo texto, de la oposición, dio de baja ese artículo que ataba el inicio de la comisión de caminos al funcionamiento de la tosquera. El tema dio luz a una encrucijada.

El Ejecutivo municipal, el Concejo y la Sociedad Rural son los protagonistas de este entramado donde se juega algo más que el mantenimiento de los caminos rurales. El Ejecutivo considera esa cava como principal actor financiero de un acuerdo donde hay varios millones de pesos en danza.

Y la Rural, más preocupada lógicamente por tener los caminos transitables que por la suerte de la tosquera, aprobó en su momento ese convenio que la incluía, aunque su instalación pueda obligar a postergar largamente la puesta en marcha del convenio. El Intendente anunció que esa ordenanza será vetada.

La situación es tan atípica, que esta vez el justicialismo depende en cierta medida de la posición que asuma la Rural, una entidad a la que algunos radicales, siempre cercanos, la califican de no considerar, esta vez, lo que hay en juego más allá de pantanos. Por eso será importante lo que deje la reunión del lunes entre Raitelli y los ruralistas.

Las madres de Malvinas ya tienen su día

Con la presencia de los veteranos de Malvinas Juan Ciocchi y Marcelo Sita se rindió homenaje, en el Concejo Deliberante, a las madres de los combatientes y caídos en la guerra del Atlántico Sur, observando la necesidad de reconocer y visibilizar su rol fundamental.

“Reviste carácter simbólico y representativo, comprendiendo a todas aquellas personas que, desde distintos vínculos afectivos y familiares, brindaron contención, cuidado y acompañamiento a los veteranos y sus familias, constituyéndose en sostén fundamental de la memoria colectiva”. En la foto, Ciocchi y Sita en un momento del acto.

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La gran esquina empieza a recuperar su brillo

Al fin los albañiles llegaron hasta la esquina de la sede del Atlético y Progreso, en Ferrari y Alberti. Sus tareas fueron el puntapié inicial de un emprendimiento que promete devolverle protagonismo al estratégico lugar. Dicen que Norberto Mulder, presidente del club, cuando vio llegar a los trabajadores con baldes y herramientas, lo festejó más que un gol de visitante.

El sueño verdeamarillo tiene fecha de inicio

Torneo Promocional

Las Mandarinas debuta el sábado 23 de mayo en La Fortaleza ante Control Orientado.

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Tangueros felices

Brunela González y Lázaro Cepeda, dos bailarines de tango de aquí, se ganaron en buena ley el derecho y la alegría de ser seleccionados para capacitarse con la reconocida Mora Godoy, que aquí posa con ellos. La pareja local, que representa a la región La Plata, fue preseleccionada para participar en los Martín Fierro Nacional de la danza, que se entregarán en diciembre próximo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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