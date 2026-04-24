Los jóvenes talentos locales fueron elegidos entre más de 120 bailarines; además fueron preseleccionados para los Martín Fierro de la Danza.

Dos vecinos fueron seleccionados para capacitarse con la reconocida artista y bailarina Mora Godoy; ellos son Brunela González y Lázaro Cepeda; los jóvenes están teniendo un gran presente y un augurante futuro dentro de la danza.

En la jornada del jueves se presentaron en Berazategui ante una multitud de aspirantes para acceder a las Becas Tangueras una iniciativa de la Fundación Banco Provincia.

El programa contempla la formación de 40 bailarines y bailarinas que son seleccionados a partir de las audiciones para instruirse con la propia Mora Godoy, uno de los principales referentes del tango argentino en los escenarios internacionales, y su equipo.

La cita se dio en el Complejo Cultural Municipal de Danza Buena Yunta de la mencionada localidad; entre 124 bailarines quedaron seleccionados Brunela con el N° 99 y Lázaro fue el Nº 100.

MARTÍN FIERRO DE LA DANZA

En tanto, en los últimos días se conoció que la pareja fue preseleccionada para participar en los premios Martín Fierro Nacional de la Danza que se entregarán en diciembre próximo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ellos representan a la Región La Plata.

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