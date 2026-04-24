El próximo miércoles, habrá un operativo en la Plaza de los Inventores. No hay que sacar turno previo.

En el marco de la campaña gratuita de vacunación contra la leptospirosis, Zoonosis realizará un operativo en la Plaza de los Inventores del barrio La Dolly II -Westinghouse entre Edison y Mores-. El mismo tendrá lugar el próximo miércoles 29 a partir de las 10 y hasta las 12.

La vacuna está destinada exclusivamente a perros y se recomienda a los vecinos acercarse con sus mascotas utilizando correa y, en caso de ser necesario, bozal.

El objetivo de esta medida es prevenir la leptospirosis y proteger la salud de la comunidad. Es una enfermedad zoonótica que puede transmitirse de animales a personas, por lo que la vacunación de mascotas resulta fundamental para reducir riesgos y fortalecer la prevención en el Distrito.

En este marco, desde el área de Epidemiología de la Secretaría de Salud se trabaja de manera articulada con Zoonosis en el monitoreo permanente de este tipo de enfermedades, lo que permite contar con información actualizada sobre la situación sanitaria local.

Además, se desarrolla un trabajo territorial a través de promotores de salud, que recorren los barrios acercando información y medidas de prevención. Este abordaje se replica en distintas campañas, como las vinculadas al dengue, y en esta oportunidad acompaña la prevención de la leptospirosis o hantavirus.

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