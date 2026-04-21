El equipo brandseño presidido por Luján Barragán fue uno de los ganadores del sorteo del Torneo Promocional Amateur con la presencia del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia.

Las Mandarinas llegó hasta Ezeiza, y fue representada por su presidente, el DT Ezequiel Guzmán y el dirigente Federico Barreiro; quienes le entregaron la camiseta por el 75° aniversario a Tapia.

El grupo deportivo debutará el 24 de mayo en un partido contra Control Orientado que se llevará a cabo en La Fortaleza.

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