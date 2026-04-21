Nuevos proyectos de formación técnica con nuevas oportunidades para jóvenes

Nicolás Mantegazza encabezó una reunión de trabajo junto a autoridades educativas con el objetivo de seguir consolidando la educación técnica en el distrito de San Vicente.



El Intendente sanvicentino participó del encuentro junto a las directoras de las Escuelas Técnicas N° 2 y N°3, Romina Villalba y Natalia Plancich, con quienes se abordaron distintos proyectos orientados a fortalecer la formación de los estudiantes y su vinculación con el mundo laboral.



Entre los ejes principales se destacaron iniciativas vinculadas a la capacitación técnica, la organización de un encuentro regional de robótica y el impulso de propuestas que promuevan una mayor participación estudiantil.



En este marco, el jefe comunal remarcó la importancia de generar herramientas que acompañen a los jóvenes en su desarrollo educativo y profesional, articulando políticas públicas con las instituciones educativas.



Asimismo, se reafirmó el compromiso del Municipio de continuar acompañando a las escuelas técnicas mediante políticas que amplíen oportunidades y potencien el desarrollo productivo local. La agenda integral busca fortalecer la educación pública y promover la inclusión de los jóvenes en ámbitos de innovación, tecnología y empleo.

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