Fernando Raitelli y Franco Servat, secretario del área de Salud municipal, tuvieron un encuentro junto al ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; el Jefe de Gabinete del Ministerio, Salvador Giorgi; y la directora de Redes, Regiones y Salud Comunitaria, Noelia López.

En esta reunión hicieron un análisis de la situación actual de Brandsen, y establecieron cuáles serían las estrategias de salud para consolidar la atención primaria. Además se centraron en el desarrollo de acciones en el área de salud mental y la jerarquización de los servicios en el distrito.

Un punto clave fue que también debatieron sobre la posibilidad de incorporar la Historia de Salud Integrada (HSI), que es un sistema digital que permite unificar la información clínica de cada paciente y mejorar el seguimiento dentro de distintas áreas y niveles del sistema de salud.

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