Consorcio sí; cantera no: en maratónica sesión del HCD, ganó el proyecto de la oposición

En una extensa sesión el Concejo Deliberante dio luz verde al proyecto del consorcio rural sin incluir la cava. El Ejecutivo analiza la ordenanza y no se descarta un posible veto.

En una jornada con fuertes discusiones y que duró hasta la madrugada de este martes, el Honorable Concejo Deliberante aprobó la creación del consorcio para el mantenimiento de los caminos rurales, imponiéndose la postura de la oposición por 7 votos (UCR + LLA) contra 5 (FP) y una abstención (DAF).

El proyecto que finalmente prosperó fue el presentado por el bloque opositor -integrado por la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza-, que establece la conformación del consorcio y la cesión del 60% de la tasa de caminos rurales a la Sociedad Rural para la gestión y mantenimiento de la red vial.

Sin embargo, la iniciativa fue aprobada sin contemplar la inclusión de una cantera municipal, un punto clave que impulsaba el Ejecutivo para garantizar el financiamiento del sistema.

En contraposición, el oficialismo había propuesto un dictamen que integraba en un mismo esquema el consorcio, y la explotación de la cava como fuente de recursos, el cual quedó descartado ante el triunfo del proyecto de la oposición.

La votación reflejó la correlación de fuerzas del recinto: cinco concejales radicales y dos de La Libertad Avanza (Roldán estuvo ausente) respaldaron el proyecto de mayoría, mientras que el peronismo votó en contra. A su vez, el concejal Lucas Bronicardi se abstuvo.

Con la ordenanza ya sancionada, en estas horas la misma se encuentra en análisis. Según trascendió, el intendente Fernando Raitelli estaría más cerca de vetar la iniciativa que de promulgarla, aunque hasta el momento no hubo una confirmación oficial. “No es viable”, estimó una alta fuente del gobierno a este Medio.

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