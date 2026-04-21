Ignacio Storni: “Hay una mala cultura sobre el tema de la poda”

El director de Ambiente habló sobre el desmoche indiscriminado y pidió mayor responsabilidad vecinal. Además, confirmó que el proyecto de vivero de nativas sigue en pie, aunque demorado por cuestiones económicas.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), el director de Ambiente municipal, Ignacio Storni, abordó uno de los reclamos más reiterados por los vecinos: la poda indiscriminada y fuera de temporada del arbolado público. El funcionario admitió falencias, pero también apuntó a prácticas arraigadas en la comunidad y a la falta de recursos como limitantes para avanzar en soluciones de fondo.

“Se ve que hay una mala cultura sobre el tema de la poda”, afirmó Storni, marcando el eje de su análisis. En ese sentido, explicó que uno de los principales problemas radica en una creencia instalada entre los vecinos: “Está muy arraigado que la poda beneficia al árbol, y realmente no es así. Cualquier corte que le hagamos es una agresión a su organismo”.

“SE DEBE HACER SI ES QUE EXISTE ALGÚN RIESGO”

El funcionario fue enfático al señalar que la poda no debe ser una intervención habitual ni generalizada. “Es una práctica excepcional que se debe hacer si es que existe algún riesgo”, explicó, detallando que solo corresponde en casos específicos como ramas peligrosas, interferencias o problemas estructurales del árbol.

Además, remarcó que se trata de un trabajo técnico y no mecánico: “Es un trabajo muy artesanal, hay que ir árbol por árbol viendo cuál es la necesidad. Requiere experiencia y conocimiento”.

Sin embargo, la realidad local dista de ese criterio. En Brandsen, según lo expuesto en la entrevista, las podas se realizan durante todo el año, muchas veces sin autorización y con métodos agresivos que deterioran seriamente la salud del arbolado.

REGISTRO DE PODADORES Y CONTROLES: HERRAMIENTAS QUE NO ALCANZAN

Storni confirmó que el municipio mantiene vigente un registro de podadores habilitados, quienes acceden a capacitaciones y asesoramiento técnico. “Cuando un vecino se acerca, se revisa el caso, se otorga el permiso y se le brinda un listado de podadores que podemos garantizar que tienen los conocimientos”, indicó.

También señaló que existe articulación con el área de Inspección para controlar intervenciones irregulares: “Tenemos comunicación permanente y cuando hay denuncias o se detectan trabajos no autorizados, se interviene”. Asimismo, dejó en evidencia que a pesar de los esfuerzos no logran revertir la situación.

RECURSOS LIMITADOS Y PROBLEMAS LOGÍSTICOS

Uno de los puntos centrales que explicó el funcionario fue la falta de recursos para dar respuestas más eficientes. “Los recursos de la Municipalidad no son excesivos, son escasos”, afirmó.

En ese marco, detalló que incluso tareas básicas como la recolección de ramas presentan dificultades: “La logística para recolectar un camión de ramas no es tan sencilla y requiere coordinación”. Esto se traduce en una postal frecuente en distintos barrios: restos de poda acumulados durante días o semanas.

ESTADO DEL ARBOLADO: CONTRASTES Y SEÑALES DE DETERIORO

Consultado sobre la situación actual, Storni diferenció entre los espacios públicos y algunas zonas urbanas. “En las plazas es donde se ven las mejores condiciones, están en buen estado de salud en general”, señaló.

Sin embargo, advirtió sobre ejemplares envejecidos o deteriorados en sectores clave: “En algunas avenidas hay árboles que están secos o en un proceso de senectud bastante avanzado. Por ejemplo, en la calle San Martín tenemos cipreses añejos en ese estado”.

A esto se suma otro problema estructural: la falta de reposición. En varias cuadras, directamente no hay árboles, lo que evidencia la ausencia de una política sostenida de forestación urbana.

EL PLAN QUE NO FUE

Uno de los puntos más relevantes fue la confirmación de que existió un intento de avanzar en un plan integral del arbolado junto a la Universidad de Buenos Aires, pero que no pudo concretarse. Sin embargo, el proyecto se frenó: “Por una cuestión económica no pudimos seguir avanzando”.

“Realizar un censo del arbolado es un trabajo muy exhaustivo, individuo por individuo: relevar especie, edad, estado de salud. Requiere expertos técnicoa que no tenemos y por eso recurrimos a la universidad”, explicó.

Frente a este escenario, el funcionario destacó que la plantación de árboles es una de las acciones que sí se viene sosteniendo: “Plantar árboles es algo que se puede hacer y lo hemos hecho”.

No obstante, insistió en que el cuidado del arbolado no depende únicamente del Estado. “Es importante que los vecinos se acerquen, consulten y trabajemos en conjunto”, planteó.

VIVERO DE NATIVAS: UN PROYECTO DEMORADO

Otro de los anuncios que aún no se materializó es el vivero de especies nativas en el barrio Matadero. Storni aseguró que la iniciativa sigue vigente, aunque sin avances concretos en el territorio.

“El proyecto sigue en pie, no se cayó. Estamos avanzando con los requerimientos para presentar ante el Ministerio de Ambiente”, indicó. Y aclaró: “Todavía no se ha acondicionado el lugar ni comenzado las obras”.

ESCUCHÁ LA NOTA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp