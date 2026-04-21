Un vecino dialogó con este portal y expresó su indignación por el estado de los senderos a la vera del Samborombón, donde quedaron objetos utilizados para una prueba de ecotrail en marzo pasado.

Rolando se comunicó con InfoBrandsen para mostrar su disconformidad por cómo quedó la zona donde se realizó una competencia de eco trail el mes pasado; allí, mediante un video quedó registrado como quedaron cintas y otros objetos que contaminan el área.

“Normalmente cuando se interpone el prefijo ECO delante de cualquier palabra se supone que hace referencia a Ecología y al cuidado del medioambiente; Ecocuero – Ecoturismo-Ecoparque y Eco Trail”, comenzó diciendo el vecino, haciendo hincapié en las cintas plásticas que se usaron para señalizar los senderos a orillas del Samborombón.

“El único ECO que viene a mi cabeza es el retumbe de la bronca por ver que luego de finalizada la carrera los organizadores no recolectaron las cintas que contaminan el ECOSISTEMA local”, manifestó con pesar.

Y fue más allá: “Analizando la situación, creo que ECO TRAIL hace referencia a negocio ECONÓMICO; vienen, destruyen, contaminan, ensucian, y se marchan con los bolsillos llenos. El negocio es de uno, pero las pagamos todos”.

Por último, sugirió que el Municipio debiera “convocar a la empresa e intimarla para que en un plazo no mayor a 48 horas recojan las cintas y prohibirles organizar otra prueba. Deberían limpiar luego de realizarse la carrera; si no que no vengan más”.

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