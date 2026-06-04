Otra residente alertó sobre una situación en el barrio Las Mandarinas, donde vecinos habrían bloqueado el paso peatonal con postes.

La denuncia realizada por una lectora sobre el corte de veredas en el barrio Infanta Isabel generó repercusiones entre otros vecinos de la Ciudad que atraviesan problemáticas similares.

A través del WhatsApp de InfoBrandsen (2223-508499), Romina se comunicó para advertir que una situación parecida se registra en el barrio Las Mandarinas, específicamente sobre la calle Azcuénaga al 3300, entre Oss y Güemes. “Acá también se cortó la vereda con postes, lo que podría ser un peligro para cualquier transeúnte”, expresó la vecina en su mensaje.

Según indicó, los elementos colocados sobre el espacio destinado al tránsito peatonal dificultan la circulación y representan un riesgo para quienes caminan por la zona, especialmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad.

Desde InfoBrandsen continuamos recibiendo inquietudes de los vecinos a través de nuestros canales de contacto.

Autos que no respetan el paso de los peatones

En esta misma línea Gabriela, una vecina, se comunicó para dar cuenta de una situación que ocurre en Larrea casi Ruta 215. Ella expresó «creo que el municipio debería actuar en estas situaciones que se repiten todos los días y en todos lados; y se han naturalizado como si nada».

«Las veredas son para peatones, las calles y garages para los autos. En el caso de la foto no pasa un cochecito ni una persona mayor, el auto está en la puerta de un garage. O lo deja en la calle o lo entra», detalló la lectora y agregó que nadie respeta al otro.

Además, dijo que varias empresas locales ubicadas sobre Ruta 29 también dejan sus camionetas en la vereda impidiendo el paso, siendo que tienen lugar para poder guardarlas y/o estacionarlas sin interrumpir la libre circulación en las veredas.

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