Aquella Comuna continúa acompañando a los vecinos en el sueño de la casa propia, que cada vez está más cerca.

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, encabezó una nueva entrega de decretos de regularización dominial destinada a vecinos del distrito, en una jornada que representó un avance fundamental hacia la obtención de la escritura definitiva de sus viviendas.

La actividad se desarrolló en el Salón Gaetani del Palacio Municipal, donde 34 familias sanvicentinas recibieron esta importante documentación que les permitirá continuar avanzando en la seguridad jurídica de sus hogares y consolidar el derecho a la propiedad.

En ese marco, el jefe comunal destacó la importancia social y humana que representa este proceso para cada una de las familias beneficiarias, remarcando el acompañamiento permanente del Estado municipal durante todas las etapas administrativas y legales necesarias para acceder al título de propiedad.

“Sabemos lo que significa este momento para las familias. Cuando pensamos en estas herramientas, entendemos la importancia de contar con el título de su casa, tener la seguridad jurídica para acceder a otros derechos, darle un valor distinto a su propiedad, pero también la tranquilidad de saber que su casa es verdaderamente de ustedes”, expresó Mantegazza.

Asimismo, el intendente valoró el esfuerzo realizado por cada familia. “Esto hace que para nosotros no sea solamente un trámite o una gestión administrativa, sino parte de uno de los programas de acceso a la tierra. Ustedes ya han trabajado con el equipo de Casa de Tierras, avanzando en el proceso de nominalización y regularización, acercando documentación, completando expedientes y atravesando distintas instancias que no son menores”, señaló.

Además, explicó que las familias ya se encuentran transitando la etapa final del proceso para obtener la escritura definitiva de sus viviendas: “Vecinos que iniciaron este mismo acto administrativo el año pasado, el 8 de junio ya vienen a tomarles la firma como el último paso para que salga el título y notificar el registro, para que tengan los plazos y tiempos de los pasos que nos quedan”.

A través de este tipo de iniciativas, “el Gobierno local sigue impulsando políticas públicas orientadas a ampliar derechos, acompañar a los vecinos y garantizar más oportunidades para que cada familia pueda consolidar el sueño de la casa propia en el distrito”.

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