Un vecino expresó su preocupación y aseguró que la utilización de grandes cantidades de tosca empeoró sectores de la vía.

Rolando, lector de InfoBrandsen, se comunicó para manifestar su disconformidad con los recientes trabajos realizados en caminos rurales del Distrito, particularmente sobre la Ruta Provincial 54, donde aseguró que las intervenciones “dejaron el camino peor que antes”.

Según explicó, el principal problema es la colocación de grandes cantidades de tosca sin la correspondiente compactación y estabilización del suelo, situación que -advirtió- podría agravarse con las lluvias. Rolando indicó además que ya pueden observarse las consecuencias de los trabajos realizados: “Ya se ven los zanjones que dejaron los vehículos pesados”.

El vecino aseguró contar con más de 20 años de experiencia vinculada a obras viales y, desde ese conocimiento, cuestionó los criterios técnicos utilizados. Y consideró que existían alternativas menos agresivas para intervenir los caminos. “Había suelo a los costados para hacer aporte, pero esto es lo que pasa cuando gente que no sabe se mete”, afirmó.

Respecto del camino a Oliden, sostuvo que corregir lo realizado tendrá un costo a futuro. “Metieron tanta tosca que va a salir más caro arreglar la macana que hacerlo bien de entrada”, manifestó. Además, remarcó que el exceso de movimiento de suelo podría tener consecuencias ambientales.

Por último, Rolando expresó su sorpresa por la magnitud de los trabajos y deslizó dudas sobre el nivel de conocimiento de las autoridades competentes. “Quiero creer que el ingeniero que esté a cargo de la Vialidad Municipal no estaba al tanto de lo hecho en los caminos rurales. Y tampoco la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires debe estar al tanto, porque uno de los caminos intervenidos es la Ruta Provincial 54”, concluyó.

PASOS A SEGUIR

En tanto, más allá de la bronca, el vecino dejó su conocimiento e hizo hincapié que su reclamo no tiene bandera política. “Voy a tratar de explicarlo sencillo. Los pasos básicos para el estabilizado de caminos son:

Escarificado: es un proceso similar al arado de la tierra.

es un proceso similar al arado de la tierra. Aporte de suelo: de ser necesario.

de ser necesario. Regar con un estabilizador: son productos que se mezclan con agua

son productos que se mezclan con agua Mezclado y homogeneizado: Se vuelve a pasar el escarificador, rastra, o recicladora para mezclar el suelo homogéneamente.

Se vuelve a pasar el escarificador, rastra, o recicladora para mezclar el suelo homogéneamente. Compactación: Con aplanadora vibradora.

Con aplanadora vibradora. Perfilado y sellado final: La Motoniveladora corta las pendientes del camino para que no quede el agua retenida y se compacta con un compactador neumático muy pesado. (En ésta última parte es opcional incorporar piedra partida que le da mayor firmeza al suelo)”.

“No sé quién fue y seguramente con buena voluntad, han incorporado suelo tosca en los caminos rurales en gran cantidad, pero al no respetar los procesos de estabilización los dejaron peor que antes”, destacó.

Por último, dejó otra recomendación: “Para no seguir haciendo más daño a los caminos, y no gastar tanto dinero y recursos innecesarios les sugiero dos empresas que venden los productos de estabilización y que pueden asesorarlos en el tratamiento: CON-AID: info@conaid.com.ar; POLYDEM: poly@polydem.com.ar”.

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