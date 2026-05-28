La Selección Argentina ya tiene definidos a los 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Scaloni dio a conocer este miércoles la nómina oficial con la que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022, en una convocatoria marcada por la presencia de Lionel Messi y algunas ausencias resonantes.

El capitán albiceleste afrontará su sexta Copa del Mundo a los 38 años y volverá a ser la principal referencia del equipo campeón del mundo. El rosarino, actualmente en Inter Miami, llegará a la cita mundialista luego de una temporada destacada en la MLS y con el objetivo de sumar un nuevo capítulo a una carrera histórica con la camiseta argentina.

La lista presentada por Scaloni mantiene la base del plantel que conquistó el Mundial en Qatar y que también logró las Copas América de 2021 y 2024. Entre los nombres más importantes aparecen Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Sin embargo, una de las principales novedades fue la ausencia de Marcos Acuña, quien quedó afuera por problemas físicos. En su lugar fue convocado Facundo Medina, defensor con actualidad en el Olympique de Marsella y con capacidad para desempeñarse tanto como marcador central como lateral izquierdo.

Otra de las sorpresas fue la exclusión de Franco Mastantuono, joven promesa recientemente incorporada al Real Madrid, y de Emiliano Buendía, de gran temporada en Aston Villa. En contrapartida, Giovani Lo Celso logró meterse en la lista tras su buen rendimiento en el Betis español, mientras que Nico Paz se consolidó como una de las apuestas de renovación dentro del mediocampo argentino.

En ofensiva, Scaloni apostó nuevamente por futbolistas que vienen formando parte del proceso en los últimos años. Thiago Almada aparece como uno de los jugadores llamados a tener mayor protagonismo respecto al último Mundial, mientras que José Manuel López se ganó un lugar como alternativa en el ataque detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli.

Defensores

Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina.

Mediocampistas

Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nico Paz.

Delanteros

Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, José Manuel López y Lautaro Martínez.

Con la lista ya confirmada, la Selección Argentina comenzará la última etapa de preparación de cara al Mundial 2026, donde intentará volver a hacer historia y sostener la corona obtenida en Qatar.

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