La Agencia Nacional de Seguridad Vial avanza con la regularización de radares en rutas nacionales

La ANSV realizó un relevamiento en más de 40 mil kilómetros de rutas de todo el país y detectó más de 150 cinemómetros que operaban sin autorización. El organismo busca ordenar el sistema de control de velocidad y garantizar que las fotomultas se realicen bajo criterios transparentes y ajustados a la normativa vigente.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) avanza con un proceso de fiscalización y regularización de radares instalados en rutas nacionales de todo el país, con el objetivo de garantizar que los controles de velocidad funcionen conforme a la normativa vigente y estén orientados a la prevención de siniestros viales.

El operativo, llevado adelante por agentes de fiscalización y metrología vial del organismo, incluyó un relevamiento sobre más de 40 mil kilómetros de rutas nacionales durante 2026. Según informaron desde la ANSV, al inicio de la inspección existían 526 cinemómetros autorizados para operar e infraccionar en corredores nacionales, de los cuales 363 eran equipos fijos y 163 móviles.

En el caso de los radares fijos, el relevamiento permitió constatar que 239 equipos se encontraban funcionando en los lugares para los cuales habían sido habilitados, mientras que otros 124 no fueron hallados en las ubicaciones autorizadas. Ante esta situación, la ANSV comenzó a intimar a las jurisdicciones correspondientes para que informen el estado operativo de esos dispositivos y, en caso de comprobarse que ya no están en funcionamiento, se procederá a la baja de las autorizaciones.

Además, el organismo nacional inició el proceso de revocación de habilitaciones en aquellos casos donde las verificaciones técnicas se encuentran vencidas y no fueron regularizadas dentro de los plazos establecidos.

Durante las tareas de control también se detectaron 152 radares fijos que operaban sin autorización nacional para labrar infracciones en rutas nacionales. Frente a estas irregularidades, la ANSV exigió el cese de utilización de los equipos y el retiro de los dispositivos instalados sin habilitación correspondiente.

Desde el organismo recordaron que la Ley Nacional 26.363 y el Decreto Reglamentario 1716/2008 establecen que ningún cinemómetro puede operar legalmente sobre rutas nacionales sin autorización previa de la ANSV, que es la autoridad encargada de autorizar, fiscalizar y controlar los sistemas automáticos de constatación de infracciones.

En ese sentido, remarcaron que un reciente fallo de la Corte Suprema ratificó la competencia de la ANSV en materia de radares sobre rutas nacionales, en el marco de un reclamo impulsado por el municipio de Darwin, en la provincia de Río Negro.

La Agencia también recordó cuáles son los requisitos que debe cumplir una fotomulta para tener validez legal. Entre ellos, debe incluir información detallada sobre el radar utilizado, como marca, modelo, número de serie, homologación y calibración vigente, además de los datos precisos de la infracción: fecha, hora, lugar, velocidad permitida y velocidad registrada, junto con una imagen clara de la patente del vehículo.

Asimismo, la infracción debe identificar al operador habilitado, a la autoridad emisora del acta y al juzgado competente. También es obligatorio que el control esté debidamente señalizado y que la notificación sea enviada dentro de los plazos legales establecidos.

Desde la ANSV señalaron que cualquier ciudadano puede consultar la habilitación de radares fijos y móviles que operan sobre rutas nacionales a través del sitio web oficial del organismo.

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