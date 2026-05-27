Hay personas que con el paso de los años dejan de ser simplemente trabajadores para transformarse en parte de la vida cotidiana de un pueblo. Y para muchos vecinos de Jeppener, eso es justamente lo que representa Pedro Ramón Molina.

Con emoción y mucho cariño, vecinos se comunicaron con InfoBrandsen para compartir una invitación muy especial: este viernes 29 será el último recorrido de Pedro como chofer de la línea 500, luego de 40 años de trabajo.

“Para nosotros es mucho más que un chofer”, cuentan quienes lo conocen de toda la vida. “Nos acompañó en muchísimas etapas, siempre con buena predisposición, una sonrisa y deseándote un buen día”.

Por eso, decidieron organizar una despedida para acompañarlo en su último viaje.

📍 La convocatoria será este viernes 29 a las 17:40 hs en La Tranquera, para acompañar la salida del recorrido de las 17:45 hs desde Jeppener hacia Coronel Brandsen.

Sin dudas será un momento cargado de emoción para un vecino muy querido por toda la comunidad.

👏 Desde InfoBrandsen saludamos y felicitamos a Pedro por tantos años de trabajo y compromiso.

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