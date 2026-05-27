En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, se llevó adelante en el CAPS de Las Mandarinas una jornada de capacitación y charla abierta destinada a reflexionar, informar y promover los derechos de las personas gestantes, los bebés y las familias durante el embarazo, el parto y el nacimiento.

La Semana Mundial del Parto Respetado se conmemora cada año durante el mes de mayo en distintos países, con el objetivo de visibilizar los derechos vinculados al nacimiento y fomentar modelos de atención centrados en el respeto, la escucha y el acompañamiento integral de las familias.

La actividad contó con la participación de profesionales de la salud y referentes del área materno infantil, entre ellas Silvana Sueldía, referente en lactancia y puericultura, y la obstetra Melina Terrens, quienes compartieron herramientas, experiencias y abordajes vinculados al acompañamiento respetuoso durante la gestación, el parto y el puerperio.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados al derecho a recibir información clara, el acompañamiento durante el trabajo de parto, la importancia del contacto temprano con el recién nacido, la lactancia y el respeto por las decisiones de cada familia en uno de los momentos más importantes de sus vidas.

La jornada también permitió generar un espacio de intercambio entre profesionales y vecinos, fortaleciendo el acceso a información y promoviendo prácticas de cuidado con perspectiva humanizada.

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