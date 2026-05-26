El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia violeta por niebla que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo nuestra zona de Brandsen, San Vicente, Cañuelas y Magdalena.

Según el informe oficial, durante las próximas horas podrían registrarse neblinas y bancos de niebla persistentes, provocando una reducción significativa de visibilidad, especialmente durante la noche y primeras horas de la mañana del miércoles.

🚗 Se recomienda circular con extrema precaución:

• Reducir la velocidad

• Mantener distancia entre vehículos

• Utilizar luces bajas y antiniebla

• Evitar maniobras bruscas

⚠️ En rutas y caminos rurales de la región ya comenzaron a registrarse sectores con visibilidad reducida.

Desde InfoBrandsen recomendamos mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones al momento de viajar o transitar por la zona.

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