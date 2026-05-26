El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia violeta por niebla que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo nuestra zona de Brandsen, San Vicente, Cañuelas y Magdalena.
Según el informe oficial, durante las próximas horas podrían registrarse neblinas y bancos de niebla persistentes, provocando una reducción significativa de visibilidad, especialmente durante la noche y primeras horas de la mañana del miércoles.
🚗 Se recomienda circular con extrema precaución:
• Reducir la velocidad
• Mantener distancia entre vehículos
• Utilizar luces bajas y antiniebla
• Evitar maniobras bruscas
⚠️ En rutas y caminos rurales de la región ya comenzaron a registrarse sectores con visibilidad reducida.
Desde InfoBrandsen recomendamos mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones al momento de viajar o transitar por la zona.
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp