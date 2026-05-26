Integrantes del cuerpo activo asistieron a un curso donde se reforzaron conocimientos teóricos y prácticos para actuar en emergencias viales.

El sábado 23 y domingo 24 se llevó adelante en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Verónica el Curso de Rescate Vehicular Liviano, una capacitación organizada por el Comité Técnico de Capacitación y destinada a los cuarteles pertenecientes a la Regional Operativa N° 4.

La propuesta se desarrolló durante dos jornadas intensivas y estuvo dividida en una etapa teórica y otra práctica. En la primera se abordaron los fundamentos y protocolos del rescate vehicular, mientras que en la segunda los participantes realizaron maniobras y técnicas aplicadas en situaciones simuladas, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en aula.

En representación de Bomberos Voluntarios Brandsen participaron el Cabo 1° Lucas Eseiza y el Bombero Nicolás Illarra, quienes formaron parte de las actividades junto a servidores públicos de distintos cuarteles de la Región.

Desde la entidad destacaron la importancia de este tipo de capacitaciones “para fortalecer la preparación del personal y continuar brindando un servicio cada vez más profesional y eficiente a la comunidad”, especialmente ante intervenciones vinculadas a siniestros viales y rescates complejos.

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