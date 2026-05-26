El instituto iLive English lanza una campaña para colaborar con la ONG Raíces y un merendero

Durante junio y julio, quienes acerquen una leche larga vida obtendrán un 10% de descuento en su cuota. Todo lo recaudado será destinado a la ONG Raíces y a un merendero.

Durante los meses de junio y julio, el instituto de idiomas iLive English puso en marcha una campaña solidaria en Brandsen con el objetivo de colaborar con familias y niños de la comunidad que atraviesan situaciones de necesidad. La propuesta es simple: quienes acerquen una leche larga vida en caja podrán acceder a un 10% de descuento en la cuota mensual del instituto.

Según informaron desde iLive English, todas las donaciones serán destinadas a la ONG Raíces y a un merendero que acompaña diariamente a niños y familias de la comunidad.

La iniciativa busca combinar educación y solidaridad, promoviendo pequeñas acciones que pueden generar una ayuda concreta para quienes más lo necesitan. “Aprender también puede ser una forma de ayudar”, expresaron desde el instituto al presentar la campaña en redes sociales.

La colecta estará vigente durante junio y julio y quienes deseen participar podrán acercar su donación directamente en el instituto -Paso 162-.

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