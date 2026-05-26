El Instituto de Previsión Social informó las fechas de cobro para las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires.
El Instituto de Previsión Social (IPS) informa que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán sus haberes de mayo, a partir del jueves 28, según calendario que se detalla a continuación:
- Jueves 28 de mayo, para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; y Pensiones sociales -no contributivas- con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.
- Viernes 29 de mayo, para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de junio de 2026.
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