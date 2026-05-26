El secretario de Seguridad local brindó una extensa entrevista en Grassi.com donde analizó la situación actual del Distrito, confirmó avances en investigaciones recientes, y habló sobre los operativos de control, entre otros temas.

El secretario de Seguridad del municipio, José González, participó de una extensa entrevista en Grassi.com (Estación Radio) donde abordó diversos aspectos vinculados a la situación de seguridad en el Distrito, el funcionamiento del Consejo de Seguridad, el nuevo plan integral para 2026 y el trabajo coordinado entre las distintas fuerzas policiales.

En el comienzo de la charla, González destacó la reunión desarrollada días atrás en el marco del Consejo de Seguridad y valoró especialmente el clima de diálogo y consenso que se generó entre oficialismo, oposición e instituciones, entre otros. “La verdad fue una reunión extraordinaria”, expresó el funcionario, quien recordó que años atrás le tocó votar la ordenanza que creó el Consejo de Seguridad y nunca imaginó que terminaría ocupando el cargo de secretario del área.

“Con toda la inquietud y el orden del día que teníamos, desarrollamos todos los puntos, y después se hizo un ida y vuelta admirable desde el punto de vista de los concejales, de las instituciones y del foro de seguridad”, señaló. En ese sentido, destacó que durante el encuentro “en ningún momento hubo ninguna chicana política” y remarcó la importancia de abordar la problemática de manera conjunta.

“Yo dije que pensaba y estoy convencido que la seguridad nos corresponde a todos y tiene que ser una política de Estado”, sostuvo. Y agregó: “La participación de los concejales fue de primerísimo nivel. Pudimos desarrollar una reunión muy conforme y con mucho ida y vuelta, que hace a la convivencia política sin mezquindad y sin querer tomar protagonismo político”.

PRESENTACIÓN DEL NUEVO PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

Uno de los ejes principales de la entrevista estuvo vinculado a la presentación del nuevo plan integral de seguridad 2026, impulsado desde el Ejecutivo municipal y actualmente a disposición del Concejo Deliberante. Según explicó González, el proyecto fue elaborado tras meses de trabajo, análisis e investigación sobre las problemáticas locales y contempla acciones concretas a implementar durante el próximo año. “Era una de las indicaciones que me había solicitado el intendente. Estuvimos trabajando mucho”, explicó.

El funcionario detalló que una copia del plan quedó en reserva en la presidencia del Concejo para que los concejales puedan analizarlo y realizar sugerencias. “Nosotros estamos abiertos a cualquier sugerencia de los distintos bloques y de los distintos concejales porque creemos que tiene que ser así”, afirmó.

Al mismo tiempo, aclaró que algunos aspectos del documento permanecerán bajo reserva por cuestiones operativas y estratégicas, aunque adelantó que gran parte de los lineamientos podrán darse a conocer públicamente. “Hay muchos puntos que la gente realmente podría conocer y me parece que hace a la buena voluntad que han puesto el intendente y la secretaría”, señaló.

Además, remarcó que el objetivo es que sea verdaderamente aplicable: “Yo le decía al intendente Fernando Raitelli: si conformamos un plan integral, concreto y no un plan de mentira de mil puntos que después no se pueden llevar adelante”.

“LAS ESTADÍSTICAS A VECES SIRVEN PARA JUSTIFICAR ACCIONES”

Consultado sobre la situación actual de la seguridad en el Distrito, González reconoció que en los últimos tiempos ocurrieron hechos delictivos de relevancia, aunque aseguró que las fuerzas se encuentran trabajando intensamente para esclarecerlos y reforzar la prevención. “Sería muy ingenuo de mi parte no reconocer que en los últimos tiempos hemos tenido dos hechos importantes”, manifestó.

Sin embargo, también relativizó el valor absoluto de las estadísticas y aseguró que muchas veces no reflejan completamente la realidad cotidiana. “Las estadísticas reflejan un montón de situaciones actuales en el tiempo, pero a veces son como para justificar acciones que se van a llevar adelante”, opinó.

En ese contexto, destacó el trabajo articulado entre todas las fuerzas policiales presentes en Brandsen, entre ellas la Estación Comunal, el FBA, la Policía Vial, el CPR y la DDI. “Estamos todos trabajando en el mismo sentido y con un programa rigurosamente a cumplimentar tal como es el plan integral de seguridad”, afirmó.

Respecto a las investigaciones vinculadas a los últimos hechos delictivos que generaron preocupación entre los vecinos, González confirmó que existen avances, aunque evitó brindar demasiados detalles por tratarse de causas en curso.

Además, destacó el trabajo de la DDI y el acompañamiento que realiza el personal policial de calle de la Estación Comunal. “La responsabilidad de la investigación está en manos de la DDI y con el acompañamiento del personal de calle haciendo toda la apoyatura para estas investigaciones”, explicó.

OPERATIVOS Y CONTROLES DE TRÁNSITO

Otro de los puntos abordados fue el funcionamiento de los operativos de control y prevención que se desarrollan diariamente en distintos sectores de la Ciudad. Para González, los operativos fijos están mostrando resultados positivos tanto en materia preventiva como en el ordenamiento del tránsito.

“Creo que tienen mucho sentido. Primero desde el punto de vista de la prevención, que es fundamental en seguridad, y segundo porque nos permite identificar y tener una evaluación diaria de todo el corredor que tenemos en Brandsen. La gente nos reclamaba con todo derecho y eso nos ha permitido también normalizar un poco el tránsito, que era una de las grandes problemáticas”, indicó.

EL NUEVO POLO DE SEGURIDAD

Durante la entrevista, González también se refirió a la futura puesta en funcionamiento del nuevo polo de seguridad anunciado por el intendente durante la apertura de sesiones ordinarias. Según explicó, ya se encuentran avanzadas las cuestiones administrativas vinculadas a órdenes de compra, suministros y concursos de precios.

“El compromiso que adquirió Fernando en la apertura de sesiones ordinarias se va a cumplir. Va a estar funcionando antes de fin de año”, afirmó. Para el secretario, el nuevo polo representará una mejora importante para todo el sistema de seguridad local. “Creemos que va a cumplir una función muy importante”, expresó.

Por último, González aseguró que el área cuenta con respaldo económico y político del Ejecutivo municipal pese al contexto de emergencia económica declarado el año pasado. “Para lo que es seguridad, el intendente en ningún momento me ha hecho algún planteo desde el punto de vista económico”, sostuvo.

Además, destacó que desde su asunción decidió mantener contacto directo con las víctimas de hechos delictivos y acercarse personalmente en cada caso. “En todos los hechos me he hecho presente para hablar con las víctimas y ponerme a disposición. Intento por lo menos tener un diálogo de ida y vuelta cuando la víctima ha sufrido algún hecho”, cerró.

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