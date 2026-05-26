Germán Büechele, presidente de la entidad, confirmó que avanzan obras para reforzar el suministro en la localidad tras los reiterados reclamos de vecinos. También habló sobre cortes en Gómez, conexiones ilegales, energía solar y futuras inversiones.

Luego de los reclamos planteados por vecinos de Oliden respecto a las interrupciones en el servicio eléctrico -tema que incluso llegó al Concejo Deliberante, el presidente de la Cooperativa de Electrificación Rural de Brandsen, Germán Büechele, brindó detalles sobre la situación actual y las obras que la entidad pondrá en marcha para mejorar el suministro.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), Büechele reconoció que “había un cierto malestar de la población de Oliden por el suministro de la cooperativa” y explicó que mantuvieron una reunión con socios y vecinos de la localidad para exponer tanto las problemáticas existentes como las soluciones previstas.

“El problema principal es que la línea que alimenta a Oliden tiene casi 50 años y atraviesa campos, lo que dificulta muchísimo el acceso cuando ocurren tormentas o caídas de postes”, explicó. En ese sentido, recordó que los últimos temporales provocaron daños importantes: “Tuvimos postes caídos dentro de campos y no podíamos ingresar rápidamente para reparar, por eso hubo varias horas sin luz”.

Ante esta situación, la Cooperativa decidió avanzar con una obra de gran magnitud que demandará una inversión superior a los 200 millones de pesos. “Vamos a sacar el suministro de energía hacia la línea municipal para tener acceso en cualquier momento y mejorar los tiempos de respuesta”, señaló.

Según detalló, los trabajos ya comenzaron y se estima que podrían completarse entre 60 y 90 días. “Ya empezamos con las bases para las columnas de retención, después habrá que modificar la línea, cambiar conductores y colocar postes intermedios para darle más confiabilidad al sistema”, indicó.

Büechele también hizo referencia a los reclamos registrados en Gómez, Las Acacias y otros sectores rurales del Distrito. Explicó que recientemente mantuvieron encuentros con vecinos de esas zonas y realizaron modificaciones técnicas para mejorar la estabilidad del servicio. “Teníamos varias salidas del proveedor en esa zona y decidimos cambiar el abastecimiento hacia la subestación Brandsen para darle más confiabilidad”, comentó.

CONEXIONES CLANDESTINAS

En otro tramo de la entrevista, el titular de la Cooperativa habló sobre las conexiones ilegales de energía y confirmó que realizan operativos periódicos para detectar fraudes eléctricos.

“Hacemos uno o dos operativos por mes. Muchas veces los mismos socios nos denuncian de forma anónima dónde hay enganchados”, explicó. Además, señaló que las tareas se realizan con acompañamiento policial para evitar conflictos.

“El enganchado perjudica al que paga. La energía cuesta generarla, transmitirla y distribuirla”, sostuvo. No obstante, reconoció que en muchos casos las conexiones clandestinas vuelven a aparecer pocas horas después de ser retiradas. “A veces los desenganchamos y a las tres horas están conectados otra vez”, relató.

Büechele también se refirió al impacto de las tarifas eléctricas en las zonas rurales, donde no existe acceso a la red de gas natural. “El cuadro tarifario es el mismo que en Brandsen, pero en el campo todo se concentra en la factura de luz: calefacción, cocina y otros servicios”, explicó.

En ese contexto, aseguró que desde la Cooperativa se impulsan planes de pago y gestiones para que más usuarios accedan a la tarifa social. “Tratamos de analizar cada situación social y ayudar para que puedan regularizarse”, afirmó.

ENERGÍA SOLAR Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

Por último, confirmó que continúan avanzando los proyectos de generación mediante energía solar. Tras destacar el rendimiento de la planta instalada en Granja Tres Arroyos, adelantó que ya está definida una nueva planta solar en la zona de Arascumen.

“Va a ser una planta de 1,4 MW pico y servirá para aliviar los picos de consumo en verano”, explicó. Además, adelantó que trabajan en la incorporación de baterías y en un sistema de telemedición que permitirá monitorear el estado de las líneas en tiempo real. “La idea es detectar los problemas antes de que llame el vecino y mejorar técnicamente el servicio”, concluyó.

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