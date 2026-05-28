Denuncian olores intensos y el presunto desagote de aguas servidas hacia el arroyo González. Qué dicen desde la delegación.

Vecinos de Jeppener manifestaron su preocupación por una situación que se estaría registrando desde hace varios meses en la intersección de las calles Ismael Sproat y Simón Irey, donde denuncian la presunta descarga de aguas servidas provenientes de la red cloacal local hacia un zanjeo que desemboca en el arroyo González.

De acuerdo a las denuncias, el líquido sería desagotado por empleados de la delegación directamente hacia la zanja lindera a la calle Sproat, desde donde corre hacia el arroyo. Al parecer, conectarían una bomba en un toma corriente instalado en un poste de luz cercano a la boca de control de la red cloacal ubicada en esa esquina.

La preocupación aumenta debido a que en ese sector se encuentra un espacio recreativo y una plaza de juegos frecuentada por niños y familias de la localidad. Los frentistas aseguran que el olor que emana del lugar es cada vez más intenso y que la situación se viene registrando aproximadamente desde el mes de marzo.

“Cada vez hay más olor y más acumulación de agua”, señalaron algunos vecinos, quienes además remarcaron el temor por posibles consecuencias sanitarias y ambientales.

“NOSOTROS NO TENEMOS ACCESO”

Este Medio dialogó con responsables de la delegación de Jeppener. Desde allí negaron que el personal esté realizando tareas de desagote cloacal en el sector denunciado por los vecinos y explicó que no tienen acceso a la planta depuradora.

“Lo que ha pasado a veces es que cuando llueve hay mucho ingreso de agua y la red no alcanza a abastecer. La gente no tiene conectadas solamente las cloacas, sino también desagote pluvial”, explicaron.

En ese sentido, detalló que en algunos sectores como los barrios Cooperativa 1 y Emeca, existen bombas de rebalse para evitar que el sistema colapse. “Puede ser que cuando levanta el caudal tengan una bombita chiquita que ayuda a sacar el agua. Lo que pasa es que mucha gente conecta los desagües pluviales a las cloacas y eso genera problemas”, sostuvo en referencia a hechos anteriores.

Por Juan Franco – InfoBrandsen

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