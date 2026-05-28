Se realizará el próximo jueves 4 de junio de 14 a 17. Habrá controles de VIH y sífilis, consejería en salud sexual, vacunación y control de presión, sin necesidad de turno previo ni orden médica.

El próximo jueves 4 de junio, de 14 a 17, se realizará la Primera Jornada de Testeos Rápidos en el Hospital Municipal Francisco Caram. Durante la actividad se llevarán adelante testeos rápidos, gratuitos y confidenciales de VIH y sífilis, además de consejería en salud sexual, control de tensión arterial y actualización del esquema de vacunación.

La jornada estará destinada a vecinos de todas las edades y contará con la participación de un equipo interdisciplinario de salud. No se requiere turno previo, ayuno ni orden médica. Asimismo, las personas a partir de los 13 años podrán asistir sin necesidad de estar acompañadas por un adulto.

En el marco de esta propuesta, equipos de salud locales participaron previamente de distintas instancias de capacitación impulsadas junto al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, vinculadas a prevención, consejería, testeos y abordajes integrales de VIH, incluyendo estrategias de acompañamiento en gestación y lactancia.

Desde el Municipio destacaron la importancia “de continuar generando espacios accesibles, gratuitos y confidenciales, promoviendo el cuidado, la información y la detección temprana”, además de continuar fortaleciendo las políticas públicas de prevención y el acceso a la salud.

Además de acercar herramientas sanitarias, la jornada “busca seguir construyendo una mirada más natural y abierta sobre los controles de salud y el cuidado personal y colectivo”.

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