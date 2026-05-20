El Municipio incorporó Medicamentos Bonaerenses, una política sanitaria que permite garantizar el acceso a tratamientos esenciales y fortalecer el acompañamiento de pacientes crónicos dentro del sistema de salud pública.

A través de esta herramienta, el sistema de salud municipal realiza un relevamiento y seguimiento de pacientes que requieren medicación para enfermedades crónicas y otros tratamientos específicos, permitiendo mejorar la continuidad terapéutica y organizar la demanda sanitaria de manera más eficiente.

El programa unifica distintos sistemas y mecanismos de acceso a medicamentos en una única red de registro, prescripción y dispensa, reduciendo burocracia y facilitando el acceso a tratamientos esenciales.

El Intendente Fernando Raitelli destacó la importancia de seguir fortaleciendo la salud pública en un contexto complejo:

“Mientras el Gobierno Nacional recorta y desfinancia programas vinculados a la salud, nosotros seguimos gestionando para que estos recursos lleguen a Brandsen y acompañen a quienes más lo necesitan. Garantizar el acceso a la medicación también es cuidar la salud pública”, expresó.

Desde la Secretaría de Salud remarcaron que la interrupción de tratamientos crónicos puede generar complicaciones graves y afectar la calidad de vida de los pacientes, por lo que este tipo de políticas permiten mejorar el seguimiento sanitario y asegurar el acceso a la medicación.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp