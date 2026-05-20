La organización comunitaria anunció en sus redes sociales que cocinará y venderá empanadas, pastelitos, locro, choripán y lechón para celebrar la Patria.

El sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo venderán estos platos en el comedor ubicado en calle Ecuador del barrio La Parada (km 82). Lo recaudado será utilizado a beneficio del mismo espacio comunitario.

Quienes deseen colaborar pueden hacer su pedido enviando un mensaje a alguno de los siguientes teléfonos:

2223490862 – Ana.

1122687822 – Claudia.

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