Trabajadores denuncian pagos fraccionados, incertidumbre por el aguinaldo y falta de respuestas del gremio. “Estamos cada vez peor”, aseguraron.

La situación en la planta local de Granja Tres Arroyos genera cada vez más preocupación entre los trabajadores, quienes denuncian demoras en el cobro de salarios, pagos parciales y una profunda incertidumbre respecto al aguinaldo.

En diálogo con este Medio, un trabajador describió un panorama complejo dentro de la planta local. “La situación nuestra acá es deplorable”, afirmó. Según relató, los empleados recién lograron percibir el 80% de sus haberes correspondientes, luego de varios pagos fraccionados.

“Estamos a 20 y hoy recién llevamos el 80% del sueldo. Nos fueron pagando en cuotas del 20% y en cuotas del 10%”, sostuvo. Además, indicó que parte del dinero fue entregado ‘en negro’: “Ayer nos trajeron plata en un sobre”.

Pese a los problemas salariales, el empleado aseguró que la producción continúa funcionando normalmente. “En lo que refiere a la producción, siguen laburando a pleno. Incluso con las aves comiendo mucho menos”, señaló.

Sin embargo, la mayor preocupación pasa por la falta de certezas hacia adelante. “No sabemos todavía si vamos a cobrar aguinaldo”, advirtió. También cuestionó el rol del gremio ante la situación: “El gremio tampoco nos informa nada. Presentan el cronograma de pago y después desaparecen. Uno consulta y no sabe nada”.

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