El Distrito se incorporó a una red provincial que enviará este alimento al Hospital San Martín de La Plata para asistir a bebés prematuros y recién nacidos internados.

La Municipalidad inauguró el Centro de Recolección de Leche y el lactario institucional en el Hospital Municipal Francisco Caram, en el marco del 19 de mayo, Día Mundial de la Donación de Leche Humana, y de la incorporación del distrito a la Red Provincial de Bancos de Leche.

La propuesta es resultado del trabajo articulado que se desarrolla desde el Área de Puericultura del Municipio, encabezada por Silvana Sueldía, puericultora y referente de Lactancia, comenzando en Atención Primaria de la Salud a través de los programas Qunita Bonaerense y MUNA, y continuando en el hospital mediante el acompañamiento a las familias y el fortalecimiento de la red de donación de leche materna.

A partir de esta incorporación, lo donado será enviado al Banco de Leche del Hospital San Martín de La Plata, donde será procesado para llegar a bebés internados en servicios de neonatología de distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires. La leche materna es fundamental para la salud y el desarrollo de los recién nacidos, especialmente en bebés prematuros o que requieren cuidados especiales.

Además, el nuevo lactario institucional permitirá que trabajadoras del hospital que se encuentran en período de lactancia cuenten con un espacio íntimo, cómodo y adecuado para la extracción y conservación de leche materna durante su jornada laboral.

La jornada contó con la presencia de autoridades provinciales del Programa Provincial de Lactancia, entre ellas Mariana Specogna, la Lic. Delia Zanlungo y Nadia Cirer, nutricionista del programa. También participaron el secretario de Salud, Franco Servat, autoridades municipales y profesionales de la salud.

“Un hecho histórico para nuestro hospital municipal, posible gracias a la decisión política de seguir fortaleciendo políticas públicas vinculadas a la salud materno infantil, la promoción de la lactancia y el acompañamiento a las familias de Brandsen”, consignaron desde la Comuna.

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp





