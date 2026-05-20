La médica inmunóloga y especialista en alergias, explicó cuáles son las patologías más frecuentes durante esta época del año y de qué manera pueden tratarse para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La llegada del otoño trae consigo una serie de cambios que afectan la salud de muchas personas. Las bajas temperaturas, la humedad, la circulación de virus y las alergias estacionales suelen convertirse en protagonistas durante esta época del año.

Sobre este escenario habló la Dra. Camila Ilarragorri, especialista en inmunología y alergias, quien actualmente trabaja en un centro de referencia nacional en Buenos Aires y desde hace cinco meses también atiende en el Hospital Municipal “Francisco Caram”. Durante una entrevista con Grassi.com (Estación Radio), la profesional explicó de manera sencilla qué estudia la inmunología y cómo funciona el sistema de defensa del organismo.

Según detalló, el sistema inmune está compuesto por diferentes células encargadas de proteger al cuerpo frente a agentes patógenos y amenazas externas. Sin embargo, aclaró que existen situaciones en las que ese mecanismo deja de funcionar correctamente. “Hay patologías donde el sistema inmunológico se ve disminuido y otras donde se ve exacerbado, aumentado. Tenemos más soldados de los necesarios en nuestro sistema inmune y muchas funciones se solapan. Ahí es cuando comienza el lío”, explicó.

En ese sentido, enumeró algunas enfermedades autoinmunes frecuentes como lupus, vasculitis y artritis reumatoidea, además de las distintas alergias respiratorias, cutáneas y alimentarias. Ilarragorri señaló que en esta época del año aumentan especialmente las consultas relacionadas con alergias respiratorias y explicó que muchas de ellas presentan una marcada estacionalidad.

“Los pacientes suelen verse más afectados en determinadas épocas del año y esto tiene que ver principalmente con la producción de ciertas sustancias del medio ambiente, como los diferentes pólenes”, sostuvo.

Asimismo, detalló que los cambios ambientales generan una mayor exposición a elementos que desencadenan reacciones en personas predispuestas. “En primavera florecen las plantas y eso suele afectar mucho más, pero también en otoño aparecen situaciones relacionadas con la humedad, los hongos y otros factores ambientales”, agregó.

Uno de los puntos centrales de la entrevista tuvo que ver con la posibilidad de curar las alergias o, al menos, mantenerlas bajo control. “Hay algunas que se controlan y otras que no. Una vez que el sistema inmunológico empezó a producir de más, es muy difícil frenarlo”, afirmó.

De todos modos, aclaró que existen tratamientos que permiten mejorar considerablemente la calidad de vida de los pacientes. “Hay solución a través de ciertos medicamentos que pueden ir aminorando el efecto alérgico”, indicó.

También explicó que algunas alergias son más fáciles de controlar que otras. En el caso de las alimentarias, por ejemplo, muchas veces el paciente puede evitar el contacto con el desencadenante. Sin embargo, eso no ocurre con las respiratorias. “Es muy difícil dejar de exponerse a lo que nos causa la alergia, porque muchas veces son pólenes, ácaros, sustancias u hongos que están en el ambiente”, remarcó.

La médica reconoció además que muchas personas abandonan los tratamientos o las consultas antes de llegar a un diagnóstico preciso, algo que sucede con frecuencia debido a la complejidad de identificar el origen de ciertas alergias.

“ME ALEGRA MUCHÍSIMO PODER OFRECER LO APRENDIDO EN MI PUEBLO”

En relación con su trabajo en Brandsen, Ilarragorri expresó su satisfacción por poder brindar atención especializada en el ámbito público local y acercar una especialidad que muchas veces resulta difícil de encontrar incluso en el sistema privado. “Siendo de acá, me alegra muchísimo poder volver y poder ofrecer todo lo aprendido en mi pueblo”, manifestó.

La profesional explicó que desde hace cinco meses atiende los sábados en el Hospital Municipal, donde recibe principalmente consultas vinculadas a alergias respiratorias, una de las patologías más frecuentes en la población. “La respuesta de la gente viene siendo muy buena y eso también ayuda a seguir creciendo”, comentó.

Finalmente, recordó que quienes deseen atenderse pueden solicitar turnos directamente en el hospital o acercarse a los distintos CAPS del Distrito para gestionar la consulta.

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