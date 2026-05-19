El mismo estará enmarcado en el Día Mundial Sin Tabaco; se compartirán herramientas, acompañamiento y experiencias.

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora cada 31 de mayo, la Comuna invita a participar del Taller de Cesación Tabáquica que se dictará el próximo 1º de junio en el CAPS Las Mandarinas.

“Si estás pensando en dejar de fumar, este espacio puede ayudarte. Vamos a compartir herramientas, acompañamiento y experiencias en un ambiente cuidado y cercano. Dar el primer paso es más fácil con acompañamiento”, consignaron.

Y agregaron: “Dejar de fumar no tiene que ser una decisión solitaria; hay estrategias, hay tratamientos, hay acompañamiento y también hay algo muy importante: respetar el tiempo de cada persona. En el mes de la cesación tabáquica y en el mes en el cual recordamos la efeméride del Día Mundial sin Tabaco, queremos abrir esa conversación sin juzgar, sin presionar, con información y apoyo”.

📍 CAPS Las Mandarinas

📅 Lunes 01/06

🕔 17:00 hs

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COMUNIDAD INFOBRANDSEN

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