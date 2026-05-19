La jornada se desarrolló en el Cuartel Central y estuvo a cargo de la empresa Camuzzi. Participaron integrantes del Cuerpo Activo, personal municipal y autoridades del área de Obras Públicas y Tránsito.

El pasado miércoles 13, en el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios local, se llevó adelante una capacitación orientada a la prevención y planificación ante emergencias vinculadas a escapes de gas e intoxicaciones por monóxido de carbono.

La charla estuvo a cargo del Lic. Sergio Felice, representante de la empresa Camuzzi, quien abordó distintos aspectos relacionados con los protocolos de actuación en vía pública, planes de emergencia y medidas preventivas frente a posibles siniestros.

De la actividad participaron integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, además de personal del Municipio de Brandsen y de la Subsecretaría de Tránsito. También estuvieron presentes el secretario y subsecretario de Obras Públicas, Ramón Cabrera y Andrés Brusa.

Desde la institución destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la capacitación permanente del personal, al tiempo que agradecieron especialmente a Felice “por brindar esta instancia de formación y actualización profesional”.

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